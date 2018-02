Venerdì 2 Febbraio 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 13:51

I carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio 2 coniugi del vicolo lungo Trinità degli Spagnoli, Girolamo Esposito, 43enne, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, e Stefania Zizolfi, 39enne. Durante una perquisizione di un locale sono stati trovati in possesso di 7 involucri di cocaina e 15 di eroina. L’uomo è stato portato a Poggioreale, la donna al carcere femminile di Pozzuoli.Nel corso degli accertamenti è stata inoltre denunciata per contrabbando di tabacchi una 61enne residente non lontano dalla coppia, sorpresa a nascondere in casa circa 20 chili di sigarette di contrabbando e più di 6mila euro in contante di dubbia provenienza.