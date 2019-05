Quartieri spagnoli, sgomberato il teatro moroso: allacci fuorilegge, occupanti denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 18 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tre anni il Comune dice stop alle attività dell'associazione teatro «La giostra». Ieri mattina, i vigili urbani (guidati dal capitano Gaetano Vassallo) e i dirigenti dei servizi preposti, dopo aver tentato diverse volte una mediazione con i rappresentanti dell'associazione, si sono presentati con i fabbri in via Speranzella 81, in uno stabile di proprietà di Palazzo San Giacomo, per scardinare l'ingresso e riprendere possesso del bene. I caschi bianchi, inoltre, intervenuti insieme ai tecnici dell'Abc e al personale Enel, si sono accorti di come l'impianto elettrico fosse completamente fuorilegge. «Aspettiamo la relazione, ma ci siamo ritrovati davanti ad un allaccio abusivo - spiega il capitano dei vigili - con un'utenza disconnessa. Ora si procederà alla denuncia di rito di coloro che risultavano occupare il bene». Sul posto si sono poi presentati i rappresentanti dell'associazione, ai quali verrà concesso nei prossimi giorni, previa richiesta scritta, di recuperare i beni all'interno dello stabile. Presente anche l'assessore al Patrimonio Alessandra Clemente, che sottolinea: «Siamo favorevoli a tutte le forme di cultura e non mettiamo in dubbio la bontà dell'operato dell'associazione. C'è però un bando, con dei termini già scaduti, e si dovrà procedere seguendo i termini di legge». In effetti l'assessore non poteva fare altro che riacquisire il bene al patrimonio comunale, considerando i termini del bando già scaduti a fine febbraio (con qualche partecipante che ha anche sollecitato l'ente a procedere all'apertura delle buste); visto l'esposto presentato da una cittadina alla Corte dei Conti, che pare abbia anche aperto un fascicolo sul caso per presunto «danno erariale» nei confronti del Comune e perché l'associazione ha per tre anni usufruito di un bene della collettività senza pagare un canone, tantomeno le utenze.