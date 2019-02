Stesa ai Quartieri Spagnoli, l'ipotesi: avvertimento per Ciro Mariano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Febbraio 2019, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario segna il 31 gennaio, San Ciro. Gli inquirenti, che lavorano al caso delle ultime stese nel centro storico, indagano anche sulla possibilità che questa data possa non essere stata scelta a caso. Sono intanto già certi che il luogo dove sono stati trovati i bossoli rientri in un preciso disegno criminale, con l’obiettivo di lanciare un messaggio a Ciro Mariano, il vecchio boss della camorra dei Quartieri Spagnoli. L’ipotesi è al vaglio degli 007 dell’Antimafia che indagano sulla scorribanda armata di giovedì sera in vico Colonne a Cariati.