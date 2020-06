Napoli, operazione legalità ai Quartieri spagnoli: 60 paletti abusivi rimossi dai vigili

Gli Agenti della polizia municipale (Unità Operativa Avvocata), hanno provveduto, unitamente al personale della Napoli Servizi, alla rimozione di paletti abusivi posizionati in strada nei Quartieri Spagnoli. L’intervento si è svolto in via Lungo Gelso, via Speranzella, via S. Matteo, vico Tre Re a Toledo, vico Teatro Nuovo, via Portaccarrese a Montecalvario. In totale sono stati rimossi n. 60 paletti, transenne e dissuasori installati a parete con apertura di finestra.

«Sono tanti i cittadini che ci chiedono di ripristinare e di rendere nuovamente fruibili i marciapiedi di strade come quelle dei Quartieri Spagnoli - dichiara l’Assessore Alessandra Clemente - eliminando quegli abusi, come la palettatura ad opera di residenti irrispettosi, che finiscono col diventare una vera e propria occupazione del territorio. Una pratica di mala cittadinanza che sarà puntualmente contrastata grazie all’impegno delle Municipalità, della polizia locale e della Napoli Servizi. Non ci fermiamo qui».

