Quartieri Spagnoli: denunciato 24enne ucraino fermato in strada con un coltello

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele in direzione di piazza Mazzini, hanno notato due persone a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo accelerando la marcia.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in vico Trinità delle Monache trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm; inoltre, hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava era sprovvisto di copertura assicurativa e che non era mai stato assicurato.

L’uomo, un 24enne ucraino con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e per omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro.