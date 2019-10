La strage del sabato sera: carambola fatale nel Napoleteno, morto 19enne senza casco

Domenica 6 Ottobre 2019, 11:34

QUARTO - Incidente mortale ieri sera dopo la mezzanotte in via Campana nei pressi del bivio di Quarto. A perdere la vita è stato un 19enne originario di Villaricca che si trovava a bordo del suo scooter insieme ad un coetaneo. Ad un certo punto il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra battendo la testa. Entrambi i ragazzi erano senza casco come hanno accertato i carabinieri della tenenza di Quarto.Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno trasportato i due all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Per il 19enne che aveva perso molto sangue non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è deceduto poco dopo presso il nosocomio puteolano. Mentre, l'amico che era con lui ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni. Sul fatto indagano i carabinieri di Quarto.