Napoli, quattro arresti per droga: sequestro nel vano di cavi telefonici

Quattro arresti per droga. In via Giovanni Tappia a Napoli il poliziotti hanno rinvenuto nove involucri con 1,1 grammi di cocaina sul lavello del bagno. Un 23enne è stato così denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. In via Tertulliano tre napoletani di 23,26 e 29 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione dei sigilli: sono stati sorpresi in un locale già sottoposto a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora: in uno stabile di via Ciccone i poliziotti hanno rinvenuto, nascoste nel vano dei cavi telefonici, 28 bustine contenenti 33 grammi circa di marijuana che sono state sequestrate.

