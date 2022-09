Napoli, rubavano i soldi dei ticket nei distretti Asl: preso anche il quarto della banda

Agivano soprattutto nei distretti Asl. In quattro, volto coperto e armati di pistola, immobilizzavano i presenti e dopo aver divelto i 'totem' degli uffici sanitari, vale a dire le apparecchiature automatiche abilitate al pagamento in contanti del ticket, rubavano il denaro e scappavano.

Nel giugno 2021 sono già stati arrestati tre componenti della banda, lo scorso 17 settembre sono scattate le manette anche per il quarto. Sono stati gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Napoli e del Commissariato di Polizia di Frattamaggiore ad eseguire l'ordinanza della custodia cautelare in carcere a carico di 41enne. I quattro, come dimostrato dall'attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, hanno messo in atto diverse rapine tra settembre 2020 ed aprile 2021.