Napoli oltre Gomorra: quattro ergastoli per l'omicidio del boss della paranza dei bimbi

Giovedì 8 Marzo 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 18:00

Quattro ergastoli per l’omicidio di Emanuele Sibillo, il capo della paranza dei bimbi ucciso a luglio del 2015 nel corso della faida di Forcella. Carcere a vita per Gennaro Buonerba, Antonio Amoroso, Luigi Criscuolo e Andrea Manna.Sedici anni invece per Vincenzo Robino, ritenuto responsabile del ferimento di Antonio Napolitano, alias o nannone, avvenuto pochi giorni prima il delitto di Sibillo, mentre ha incassato dodici anni il pentito Maurizio Overa, per il delitto Sibillo.È stato il gip Piccirillo ad accogliere le richieste di condanna del pm Francesco De Falco, magistrato del pool anticamorra guidato dall’aggiunto Filippo Beatrice.