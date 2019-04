Napoli, quattro quintali di pesce avariato sequestrati

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 12:46

Quattro quintali di pesce e frutti di mare sono stati sequestrati dalla Polstrada di Avellino sull'A16 Napoli-Canosa. I prodotti ittici, trasportati da un furgone frigo, non erano accompagnati dai prescritti documenti su provenienza e tracciabilità. I medici del Servizio veterinario della Asl di Avellino hanno anche accertato la non commestibilità e disposto la distruzione della merce. L'autista, un 41enne pugliese, è stato anche trovato in possesso di una trentina di etichette false intestate ad una fantomatica azienda distributrice. All'uomo è stata anche ritirata la patente: sottoposto all'alcol test, è risultato in stato di ebbrezza.