In quattro sullo scooter con i bambini di 4 e 6 anni, fermate e multate nel Napoletano

Giovedì 22 Agosto 2019, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - In quattro su uno scooter con due bambini, fermati dai carabinieri e multati. Sono stati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Giugliano, in via Aniello Palumbo, a fermare un ciclomotore con quattro persone in sella. Si tratta di due donne che giravano sullo scooter insieme a due bambini di 4 e 6 anni, figli di una delle due, senza casco, senza assicurazione e con patentino scaduto.Le donne sono state sanzionate e il mezzo sequestrato.