Napoli, l'appello del questore Giuliano: «No all'indifferenza, denunciate gli abusi»

«Ai napoletani auguro un futuro pieno di cose belle e di serenità, ma soprattutto di legalità. La legalità porta per tutti anche benessere: ma per conquistare questi valori occorre uno sforzo collettivo, ed è necessario fare una scelta di campo, rinunciando all'indifferenza». Alla vigilia dell'anno che verrà il questore Alessandro Giuliano rivolge un appello a tutti quelli che credono nella rinascita civile e sociale di una città che - nonostante tutte le difficoltà e i problemi - continua a dare segni di riscatto.

Che cosa serve per fare quel salto di qualità indispensabile a liberarsi dai cliché che continuano a identificare Napoli con Gomorra e con la capitale del malaffare?

«Buona volontà. E rispetto delle regole. Per questo chiediamo a tutti di fare una scelta di campo, schierandosi ogni giorno e dimostrando così che solo facendo la propria parte si migliorano le cose».

Che cosa intende per scelta di campo?

«Rinunciare al senso di indifferenza, che spesso rischia di diventare contagioso. Il ruolo che ricopro mi impone di guardare con obiettività ai fatti che accadono. Noi ci occupiamo di fenomeni criminali, e siamo tenuti a garantire la sicurezza dei cittadini senza enfatizzare né minimizzare alcunché».

E dunque?

«Dunque serve la collaborazione di ogni napoletano per rendere ancora più efficace il nostro lavoro. Ecco perché rivolgo a tutti un appello non solo a collaborare con le forze dell'ordine, ma soprattutto a denunciare ogni sopruso, piccolo o grande che sia. Voglio dire che su questo orizzonte è necessario avere una vista lunga, e a trecentosessanta gradi: e quindi va denunciato l'abuso del parcheggiatore abusivo, come lo spaccio di droga o il racket».

Che anno è stato quello che ci lasciamo alle spalle?

«Mi sono insediato solo a maggio, ma posso dire - e lo ripeto, senza enfasi - che il 2019 è stato un anno denso di significativi risultati. Sintetizzando, posso dire che registriamo un significativo calo di tutti i reati più gravi. Le persone denunciate sono state 7461, mentre quelle arrestate 1827. Abbiamo intensificato i controlli su persone e veicoli, garantendo una media di 116 equipaggi al giorno in servizio di controllo del territorio in città. Particolare attenzione abbiamo dedicato e continueremo a dedicare anche nell'applicazione dei Daspo, che dal primo gennaio al 17 dicembre sono saliti a 89».

Sul fronte della cosiddetta criminalità di strada, qual è il bilancio?

«I furti sono calati del 5,30 per cento rispetto allo scorso anno, ma il dato ancora più significativo è quello legato alle rapine: che scendono, in media percentuale, addirittura di 21 punti. Dati importanti che dimostrano come, in concreto, il concetto della sicurezza partecipata e di una Polizia di prossimità, vicina cioè alla gente siano stati effettivamente realizzati».

Ora però ciascuno deve fare la propria parte.

«Torno a ripetere: la sicurezza e la legalità sono conquiste che richiedono, oltre al compito istituzionale che ci viene affidato, la collaborazione di tutti».

Questore, ci avviciniamo alla mezzanotte del 31 dicembre. Questa sera, come sempre, sarete nelle strade e nelle piazze di Napoli e provincia a garantire che tutto si svolga senza problemi. Resta tuttavia, come sempre, l'incognita legata ai comportamenti rischiosi e irresponsabili di chi festeggia nel modo più incivile e pericoloso, cioè facendo uso di fuochi d'artificio e botti fuorilegge.

«A tale proposito vorrei rivolgere a tutti l'appello affinché si festeggi e ci si diverta in modo responsabile. Insieme alle altre forze dell'ordine abbiamo intensificato i controlli tesi a sequestrare gli artifici pirotecnici illegali».

