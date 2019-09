Napoli, quinto assalto in un mese all'ufficio bonifiche: la sorveglianza affidata a un nipote del pentito Vassallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Settembre 2019, 07:30

È successo ancora. Nonostante le denunce, gli appelli, le richieste di aiuto, il cantiere da cui dovrebbe partire la messa in sicurezza di una delle discariche dei veleni, quella di Masseria del Pozzo dei fratelli Vassallo, a Giugliano, è stato assaltato ancora una volta dai criminali. Il quinto raid in poco più di un mese, o il decimo, se si considerano anche le razzie per così dire minori, quelle che sono servite per portare via quel poco che poteva essere venduto o comunque riutilizzato.