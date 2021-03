Con l'ordinanza numero 7 del 10 marzo 2021, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, dispone un'ulteriore stretta: limitazioni alla mobilità a alle attività dei mercati. Da domani, venerdì 12 marzo, fino al 21 marzo, sarà vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio. Rientrano anche quelli rionali e settimanali che si occupano del commercio di generi alimentari. A Napoli, presso il mercato di Fuorigrotta, sono già innumerevoli le saracinesche abbassate; si contano sulle dita di una mano i pochi box ancora aperti dedicati alla vendita di prodotti alimentari. Uno scenario spettrale che carica di rabbia alcuni esercenti che, solo per oggi, riusciranno a vendere la propria merce ai clienti del quartiere. Non poche le polemiche e le critiche sull'ultima ordinanza: «Non è giusto - commenta Sara venditrice di frutta secca presso il mercato di Fuorigrotta - svolgiamo un'attività all'aperto: gli assembramenti si possono creare anche all'interno di un supermercato». Alcuni commercianti accendono l'attenzione sugli ampi spazi che offre il mercato di Fuorigrotta: oltre 1.300 mq, di cui mille al coperto che ospitano box dedicati alla vendita al dettaglio; c'è chi sottolinea il basso rischio di assembramenti all'interno del mercato considerando che l'area, tanto estesa, permette di rispettare il distanziamento, a dispetto di alcuni supermarket dotati di spazi inferiori.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA I parlamentari campani: «Ancora minacceal sindaco di... I CONTROLLI Arzano, lavoravano ma percepivanoil reddito di cittadinanza: due... LA CRIMINALITÀ Rider picchiato a Napoli, la stessa banda aveva rapinato uno scooter... IL DRAMMA Sma, è morto il bimbo di Ischia colpito da malattia rara: solo... IL LOCKDOWN Napoli zona rossa, la protesta dei mercatali

LEGGI ANCHE Chiusi parchi pubblici e luogni di ritrovo Vigili invitano i frequentatori ad allontanasi

«Noi siamo venditori ambulanti, viviamo alla giornata, abbiamo bisogno di essere tutelati, abbiamo bisogno di ristori» commentano alcuni commercianti del mercato. Diffuso il malcontento tra i venditori al dettaglio, che non condividono le decisioni governative prese fino ad oggi: «Se non si procede con un lockdown generalizzato, la situazione non si risolve: questo continuo apri e chiudi, delle attività commerciali, non fa che danneggiarci.

Un metodo altalenante che non ha risolto il problema: dopo un anno siamo punto e a capo» conclude un esercente del mercato. La questione si sposta sui servizi igienici, che sembrano non essere sufficienti: «Ad ogni box dovrebbe corrispondere un servizio igienico autonomo, ma se fosse così non ci sarebbe spazio per esporre la merce: dove la esponiamo?» conclude Giuseppe, fruttivendolo del mercato di Fuorigrotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA