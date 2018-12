Napoli, la rabbia dei familiari dei tre scomparsi in Messico: «De Magistris ci ha mentito»

Venerdì 21 Dicembre 2018, 20:35

«Ci dispiace che il sindaco ci abbia mentito. Non ha mai richiesto udienza al ministro degli esteri per discutere del nostro caso. Vogliamo chiedergli spiegazioni».Con queste parole i familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico lo scorso Gennaio, hanno commentanto l’incontro avvento questo pomeriggio a Roma con il capo segreteria del sottosegretario agli esteri, Stefano Rovagnan.«Non possiamo ancora credere che il sindaco ci abbia mentito» continuano, «adesso bisognerà capire perché sia avvenuta una cosa del genere».I rappresentati delle famiglie Russo e Cimmino, accompagnati dal legale Luigi Ferrandino, si erano recati questa mattina alla Farnesina intenzionati ad esporre il loro dramma. Ma così non è stato. L’unico risultato ottenuto, è stato quello di vedersi rimandati ad una data da fissare dopo le festività natalizie, per fare il punto sulle indagini in corso da ormai quasi un anno.