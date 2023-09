Napoli, raccoglie firme per la sicurezza: gli rubano lo scooter davanti alla Finanza

L'avvocato Riccardo Guarino, coordinatore di Noi Moderati per Napoli e provincia, dopo aver promosso una petizione ed aver raccolto in via Firenze a Napoli 250 firme per sollecitare controlli, sicurezza e riqualificazione delle strade a ridosso della stazione centrale ha scoperto il furto dello scooter, un Beverly grigio, parcheggiato in via De Gasperi, nei pressi della Guardia di Finanza, dove ha sede il suo studio.

L'avvocato ha sporto denuncia in Questura.

«Quanto mi è accaduto è la plastica dimostrazione che in nessuna zona della città si può stare tranquilli - ha concluso l'avvocato Guarino - neanche nelle aree dove insistono le sedi delle forze dell'ordine.

La scoperta del furto dopo l'incontro che Noi moderati ha fatto con la cittadinanza in via Firenze per la raccolta firme che sarà presentata al Comune e alla Prefettura. Hanno firmato anziani, commercianti, mamme con bambini al seguito. «Questa zona della città è diventata invivibile. La nostra presenza sul territorio è per dimostrare che convegni, dibattiti e discussioni sono inutili. Le istituzioni devono scendere per strada, far sentire la loro presenza. Noi moderati abbiamo raccolto la voglia di rivalsa dei cittadini perbene che in questa città sono la maggioranza e che non devono abbandonare il territorio per disperazione», ha spiegato Guarino. (