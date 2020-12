Napoli: raccolta fondi per Rosa, 27enne colpita da emorragia cerebrale

«Da qualche mese Rosa è tornata a Napoli, ora si trova all'Ospedale San Gennaro dei Poveri, anche se io, a causa del covid, non l'ho ancora vista. Però sono felice, almeno in qualche modo siamo vicine». A parlare è Anna Barbato, 20 anni, sorella di Rosa, per tutti Rossella, una ragazza di 27 anni allegra e solare che l'anno scorso è stata colpita da un'emorragia cerebrale mentre si trovava a Reggio Emilia, dove si era trasferita con il fidanzato.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Napoli, da Chi rom e... chi no il cesto sospeso per i meno abbienti a... SERIE C La Turris fa il tifo per Melissa: club e ultràa sostegno...

«Da allora - spiega Anna- è iniziata la lotta di mia sorella, che è tutt'altro che finita. Dopo numerosi interventi, infatti, la situazione neurologica sta migliorando, ma una speranza concreta viene da una clinica austriaca, che potrebbe ospitare mia sorella per tre mesi, e provare a guarirla».

LEGGI ANCHE Napoli, da Chi rom e... chi no il cesto sospeso per i meno abbienti a Scampia

Il problema però sono i costi: i primi tre mesi di terapia, infatti, costerebbero all'incirca centomila euro e per questo Anna la scorsa estate aveva lanciato una raccolta fondi per cercare di raccogliere la cifra che garantirebbe le giuste cure per Rosa.

«All'inizio abbiamo ricevuto tante donazioni e abbiamo raccolto all'incirca 22mila euro» dice con la voce emozionata Anna.

Poi, pian piano, l'interesse verso la storia di Rossella è andato a scemare e le donazioni si sono fatte sempre più sporadiche, quasi fino a fermarsi.

Anna però non si è arresa e porta avanti la sua raccolta fondi sempre con determinazione: «Con il ritorno di mia sorella in un ospedale napoletano mi sento più vicina a lei e sono ancora più motivata a raccogliere la cifra necessaria per aiutarla a stare bene. Purtroppo noi fratelli non possiamo vederla, in ospedale può entrare solo nostra madre. Io cercherò di fare il possibile e in questi mesi non mi sono mai fermata. Continuo a contattare influencer e a condividere la mia raccolta sui social network per far conoscere la storia di mia sorella. Spero sul serio in un miracolo di Natale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA