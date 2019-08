Napoli, la raccolta indifferenziata dei fast food: dipendenti sorpresi coi sacchi neri

Venerdì 16 Agosto 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:05

Durante i controlli dedicati al corretto smaltimento dei rifiuti urbani, la polizia locale di Napoli ha constatato che il personale di due grandi fastfood del centro, uno in piazza Garibaldi e l'altro in piazza Carità, conferiva tutti i rifiuti in grossi sacchi neri miscelando differenziabili e umido.Gli agenti hanno provveduto a sanzionare per 500 euro e a segnalare alla direzione comunale per le procedure conseguenziali.Successivamente, nel quartiere Avvocata, anche tre locali, un pub kebab, un take away e una salumeria in via Sant'Anna dei Lombardi sono stati sorpresi a miscelare i rifiuti usando per il conferimento sacchi neri, e non quelli previsti dalla normativa vigente. Il titolare di uno dei locali sanzionati, alla vista degli agenti si è chiuso nel locale nel tentativo di sfuggire al controllo ma dopo poco ha riaperto le porte e gli agenti sono riusciti a entrare per effettuare il controllo dal quale si è accertata l'occupazione di suolo abusiva, l’utilizzo di shopper illegali e la gestione irregolare dei rifiuti. L'uomo è stato sanzionato per l'occupazione di suolo (173 euro), per l'uso degli shopper di plastica (5mila euro) e per il conferimento irregolare dei rifiuti (500 euro).Anche in via San Giacomo sono scattate sanzioni ai danni di due esercizi di kebab per occupazione di suolo pubblico e per utilizzo di sacchi neri e la stessa sanzione è stata irrogata anche per tre attività bar e simili in via Posillipo.