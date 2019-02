Napoli, pizzerie nel mirino: «Spararono e dissero: il racket siamo noi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 07:00

È l'unico che ha parlato esplicitamente di richiesta estorsiva, la sola voce che ha scandito la parola racket come movente dell'agguato subito all'interno del proprio ristorante. Fa il pizzaiolo, ha subìto un attentato nel pieno delle feste di Natale, poi si è trovato a tu per tu con gli estorsori. Erano lì, impalati, volto travisato da un casco integrale, all'interno della pizzeria. Ricordate il caso di Mario Granieri, il titolare di «Terra mia» in zona Duomo? All'inizio - parliamo dello scorso cinque gennaio - la sua era una voce isolata, decisamente fuori dal coro. Oggi, dopo la bomba a Gino Sorbillo e gli spari contro la saracinesca di Di Matteo, il suo racconto diventa un punto di partenza utile a capire cosa sta accadendo. Ma riannodiamo il nastro, torniamo ai primi di gennaio: Mario Granieri gestisce da meno di un anno una pizzeria in via Carminiello ai Mannesi (zona letteralmente strappata ai fortini della camorra, tra muri abusivi che coprivano depositi di scooter e armi), quando riceve la doppia incursione.