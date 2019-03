Napoli, ecco il racket delle pizzerie: anche i rivali dei Sibillo imponevano tangenti su buste e cartoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 23:39

Non solo soldi e consumazioni a sbafo nella pizzeria sotto casa. Non solo rate settimanali, maxitangenti tre volte l’anno (fino a 10mila euro prima di Natale), ma anche un sistema più subdolo e ramificato, qui tra i vicoli del centro storico cittadino. Non solo paranze di morti di fame che terrorizzano il centro storico, ma un sistema più ampio in grado di taglieggiare forniture e commesse di decine di negozi.Parliamo del «racket sulle buste e sui cartoni per le pizze», vale a dire le forniture essenziali per i tanti esercizi commerciali che vendono il prodotto napoletano più conosciuto al mondo. È una delle piste battute in queste ore, all’indomani del decreto di fermo notificato a carico di gente del calibro di Vincenzo Sibillo, 56enne padre di Emanuele e Pasquale Sibillo (il primo ammazzato nel 2015, il secondo in cella); di Giosuè Napolitano, 46enne padre di un killer della paranza dei bimbi conosciuto come ‘o nannone; Giovanni Ingenito, 24enne della zona dei Banchi nuovi e Giovanni Matteo, 28enne di via San Filippo e Giacomo, tutti accusati di aver taglieggiato per anni la pizzeria Salvatore Di Matteo.