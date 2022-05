Denunciarono il racket a Scampia, nuova minaccia del clan: rotti i vetri del panificio

«Abbiamo lottato finora, ma se continua così non siamo sicuri di farcela da soli». Lucia e Angelo Aprea sono i coniugi imprenditori che denunciarono il racket al Rione Monte Rosa. Dopo la loro denuncia gli estorsori dei clan di Scampia furono arrestati. Ma minacce e intimidazioni non si sono fermate, tanto che ieri mattina la coppia di commercianti ha trovato un’amara sorpresa. All’orario di apertura della panetteria al civico 181 di via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati