A Napoli il 25esimo raduno nazionale dei vigili del fuoco

Lunedì 4 Giugno 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 14:31

Napoli ospita il 25esimo Raduno Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tanti gli appuntamenti in città da oggi e fino a sabato 9 giugno quando i caschi rossi saluteranno la cittadinanza con una sfilata che attraverserà la città da piazza del Gesù a piazza Plebiscito. «Napoli - ha detto il presidente dell'Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, Gianni Andrealli - è una grande città, capoluogo della Campania ma soprattutto capitale di tutta l'area mediterranea ed è per questo che abbiamo pensato che da qui possa e debba partire un progetto nazionale per diffondere la cultura della sicurezza con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, della nostra Associazione e del Comando provinciale».Tra le attività in programma in questi giorni, il quadrangolare di calcio che sul campo Antonio Landieri a Scampia vedrà affrontarsi le squadre dei vigili del fuoco napoletani, dell'Unione stampa sportiva italiana, dell'Associazione italiana Arbitri e della Polizia penitenziaria; la Giornata della sicurezza in piazza Del Gesù con l'allestimento della Pompieropoli; la cerimonia di intitolazione del Comando di Napoli alla memoria di Alberto d'Errico; il concerto gratuito della Banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella Basilica di San Giovanni Maggiore per poi terminare sabato 9 con la sfilata e l'ammaina bandiera al Plebiscito. «I vigili del fuoco - ha affermato il sindaco Luigi de Magistris - svolgono sempre il loro lavoro con professionalità, coraggio e umanità, caratteristiche che li rendono amati dalle popolazioni. Riteniamo che la prevenzione sia fondamentale e ci auguriamo che nei bilanci che si andranno a scrivere si tenga conto di questo». Alla presentazione, tra gli altri, hanno partecipato gli assessori Raffaele Del Giudice e Nino Daniele e il comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Franculli.