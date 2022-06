Napoli, raffica di multe e controlli nella notte dei grandi eventi

In concomitanza di tre grandi eventi, il forum dei ministri della Cultura al Palazzo Reale, il primo dei due concerti di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito e l’inaugurazione del Pizza Village sul lungomare. La Polizia locale, con oltre 200 agenti impegnati, ha effettuato controlli fino a tarda notte, presidiando i principali luoghi della movida cittadina, intensificando le verifiche su strada e in particolare modo nei confronti dei locali nei Quartieri Spagnoli a Napoli.

Le verifiche hanno interessato sedici attività di somministrazione, di cui dodici al vico Lungo Gelso e a seguito dei controlli sono scaturiti sette verbali per mancanza di autorizzazioni amministrative, principalmente legate all’installazione di tende da sole, e nove verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sei le pattuglie impegnate dalla Polizia locale in piazza Garibaldi al fine di contrastare le criticità legate allo svolgimento dei mercatini abusivi. In totale sono stati diciotto gli operatori che hanno assicurato il presidio del territorio fino a mezzanotte. Sul fronte dei controlli di Polizia stradale gli agenti hanno effettuato numerosi controlli, elevando 44 infrazioni al codice della strada.