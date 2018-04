Mercoledì 11 Aprile 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 17:34

«Liberare dopo solo pochi mesi i tre minori che a ottobre hanno violentato una 15enne a Napoli, in cambio dell'impegno di rigare dritto e lavorare come pizzaioli, è un insulto alla giustizia e un insulto alla vittima. Una violenza sessuale rovina per sempre la vita di una ragazzina quindicenne, qui non parliamo di una bravata ma di un reato gravissimo e ripugnante, che deve comportare una pena severa, da scontare fino in fondo. Così i giudici hanno lanciato un messaggio sbagliato ovvero che per una violenza sessuale si paga una pena minima, quasi nulla, e si ottiene pure un lavoro. Davvero una brutta pagina per la nostra giustizia». Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.