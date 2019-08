Dai crimini al bene comune, i ragazzi salvati dal Granatello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 12:00

Ricreare le condizioni di un circolo virtuoso che invogli i giovani ad abbandonare i contesti degradati della criminalità per ritrovare la retta via. È lo scopo dell'iniziativa dell'istituto Dernier di Ercolano, che grazie al coordinamento dell'ufficio locale marittimo della guardia costiera di Portici permette ai ragazzi affidati alla comunità di ritrovare il senso della legalità attraverso un lavoro: la pulizia dell'area portuale prossima al Granatello. Un'occupazione per molti adolescenti alternativa alla detenzione, nata quasi per caso da una chiacchierata risalente a due anni fa tra lo psicologo ora responsabile del progetto Salvatore Buccelli e il comandante della locale capitaneria di porto Raffaele Falco.