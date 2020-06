Fase 2 a Napoli, in Galleria Umberto si torna a giocare a pallone

Un po’ alla volta tutto sembra tornare alla normalità ed anche in Galleria Umberto I, i ragazzini riprendono le vecchie abitudini. Erano mesi che i residenti non sentivano le urla ed il fracasso delle pallonate sui marmi e sulle saracinesche dei negozi. Ma tutto ritorna e così anche le partite di calcetto improvvisate, sono tornate a disturbare la quiete dei residenti. I soliti gruppetti infatti, hanno ripreso possesso del vecchio “campetto” e senza badare alle misure di sicurezza, hanno dato dato vita ad un vero torneo a squadre. Un dramma per i cittadini della zona che preoccupati dalla situazione, hanno denunciato la cosa richiedendo l’intervento della Polizia Locale che in un primo momento ha allontanato i giocatori. Ma per poco. La sfida è ripresa dopo mezz’ora ed allora sono stati i Carabinieri a rimandare tutti a casa.



«Non è possibile - dichiarano i residenti - che si verifichi una situazione del genere. In questo momento bisogna stare attenti e dovrebbero essere i genitori a badare ai propri figli. È inconcepibile che dopo un mese dalla fine del lockdown, i ragazzini siano lasciati liberi di fare quello che clvogliomo, senza badare al rispetto delle regole. Questo genera caos ed insicurezza. Bisogna essere ancora più rigidi con sanzioni e controlli».

