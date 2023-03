Rissa tra ragazzini a Napoli, dodicenne accoltellato

Serata choc all'ospedale Pellegrini di Napoli: un minore, D.G. di 12 anni è arrivato al pronto soccorso del presidio della Pignasecca a causa di ferite da taglio e da punta al torace. Accoltellato in una rissa tra ragazzini nelle strade del centro storico della città. Vittima di banali diverbi per una frase o uno sguardo di troppo come avviene sempre più spesso nella movida violenta dei fine settimana che caratterizza le strade di Napoli.

Il ragazzino è stato ricoverato in Chirurgia ed è sotto stretta osservazione clinica. «Sottoposto a indagine Tac – spiegano i sanitari - è stato evidenziato che il fendente ha appena sfiorato il polmone non causando danni al parenchima ma ai tessuti circostanti. Il bambino era ed è in condizioni stabili. È ricoverato in Chirurgia ed è sotto stretta osservazione clinica».

«Lo abbiamo medicato e suturato - avverte Giuseppe Fedele chirurgo d'urgenza di grande esperienza di turno in ospedale - purtroppo uno dei fendenti lo ha colpito al mediastino, ossia la cavità posta tra i due polmoni in cui sono situati il cuore e il pericardio che lo avvolge. Si è pertanto prodotto quello che tecnicamente si chiama “pneumomediastino”, ossia l'entrata dell'aria in questa cavità in cui invece il cuore dovrebbe lavorare sottovuoto. Una situazione più grave del pneumotorace che a sua volta inficia il polmone quando è colpito, in quanto in questo caso ad essere in difficoltà è il cuore».

Il ragazzino, stabilizzato, ieri era stato trasportato in codice rosso con un autoambulanza rianimativa, all'ospedale Santobono dove era stato ricoverato in Chirurgia.

In termini generali secondo i dati del Pellegrini - il pronto soccorso guidato da Eugenio Bellinfante è l'approdo più frequente - i reati di cui sono più spesso vittima i minori sono i furti e le lesioni dolose, sia nella fascia 0-13 che in quella 14-17. Questi ultimi, i minori adolescenti, sono spesso vittima anche di rapine e minacce. Mentre tra i più piccoli, dopo le minacce, sono più frequenti le violenze sessuali.