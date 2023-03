«Stava mangiando un panino con gli amici e poi è scoppiata una lite con un gruppo di bambini come lui - racconta, sulla soglia del Pronto Soccorso del Santobono, il padre del 12enne accoltellato l’altra notte in zona piazza Municipio - Mi hanno detto che poteva morire, ma il bimbo adesso sta bene, grazie a Dio. Ho parlato pochissimo con mio figlio, ora gli porto il pranzo». Il «bimbo», così lo chiama il papà, è in condizioni stabili, ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica e circondato dall’affetto dei genitori, sotto stretta osservazione clinica. Era arrivato qui sabato sera, alle 22, con un’ambulanza rianimativa proveniente dal Pellegrini, dove aveva ricevuto le prime cure per le varie ferite dorsali di taglio e di punta, di cui una, a sinistra, più profonda. Quella che ha intaccato un polmone e provocato una penetrazione di aria nel cavo che separa i due polmoni, cioè dove ha sede il cuore.



Spesso, sempre più spesso, il Pronto Soccorso pediatrico diventa set di scene in stile Gomorra. «Per andare a mangiare un panino, vedi tu che è successo». Stentava a credere all’inferno davanti ai suoi occhi la madre del 12enne, capelli rossi e lacrime in volto, al Pronto Soccorso del Santobono la sera dell’11 marzo. Suo figlio era su una barella, sanguinante. È la deriva della violenza dei piccoli che sta dilagando in città. Una violenza più che giovanile, praticamente infantile. È rassegnato e sollevato allo stesso tempo, invece, il papà del dodicenne. In queste ore, fa la spola tra Forcella e il Santobono. «Oggigiorno - riprende in dialetto - tutti i ragazzini a Napoli stanno in queste condizioni in mezzo alla strada purtroppo. Penso che mio figlio non è il primo né l’ultimo che arriverà qui in quelle condizioni. È successo tutto a piazza Municipio. Un passante lo ha visto, li ha divisi e ha portato mio figlio qui all’ospedale». Senza l’intervento del «passante» sopracitato, la lite tra bambini in piazza Municipio - scoppiata all’esterno di un pub low-cost di cibo americano (adatto, cioè, alle tasche degli adolescenti) – avrebbe potuto portare a risultati ancora peggiori.

«Sottoposto a una Tac – spiegano i sanitari del polo pediatrico partenopeo - è stato evidenziato che il fendente ha sfiorato appena il polmone non causando danni al tessuto polmonare, ma giungendo ai tessuti circostanti». Il bambino, insomma, era ed è in condizioni stabili e non è in pericolo di vita, ma la lesione subita avrebbe potuto provocare danni molto seri. Ieri mattina il primario della Chirurgia pediatrica e d’Urgenza del Santobono, Giovanni Gaglione, si è recato di persona in ospedale per verificare le condizioni del ragazzino. Va evitato, soprattutto, che la comunicazione tra cavità polmonare e mediastinica con l’esterno del corpo diventi veicolo di infezioni. Va garantita una buona chiusura della ferita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia Napoli Centro. L’aggressore, già identificato, sarebbe un coetaneo di 12 anni, e per questo non imputabile: insieme ad altri amici avrebbe incrociato la vittima, che conosceva solo di vista. Futili motivi sarebbero alla base di un litigio che ha poi scatenato un’inaudita violenza.

«Siamo tutti sotto choc - spiega Giuseppe Fedele, il chirurgo del Pellegrini che per primo ha soccorso il ragazzo - negli ultimi anni abbiamo visto scendere sempre più l’età di questi ragazzi vittime di accoltellamenti e violenze. Solitamente si tratta di 16 o 17enni. Ora si arriva a 12 o 13 anni, quando si è poco più che bambini. Si aggirano per le strade armati di coltelli in una dimensione di presunto divertimento pronti allo scontro anche senza particolari motivi. Famiglie, scuola e istituzioni hanno il dovere di interrogarsi su cosa fare per frenare questa deriva che ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale. Un’escalation preoccupante». Secondo i dati del Pellegrini, il cui pronto soccorso guidato da Eugenio Bellinfante è l’approdo più frequente, i reati di cui sono più spesso vittima i minori sono i furti e le lesioni dolose, sia nella fascia 0-13 che in quella 14-17. Questi ultimi subiscono spesso anche rapine e minacce. Mentre tra i più piccoli, dopo le minacce, sono più frequenti le violenze sessuali.