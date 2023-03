Rissa tra ragazzini a Napoli, dodicenne accoltellato: è grave

Serata choc all'ospedale Pellegrini di Napoli: un minore, D.G. di 12 anni è arrivato al pronto soccorso del presidio della Pignasecca a causa di ferite da taglio e da punta al torace. Accoltellato in una rissa tra ragazzini nelle strade del centro storico della città. Vittima di banali diverbi per una frase o uno sguardo di troppo come avviene sempre più spesso nella movida violenta dei fine settimana che caratterizza le strade di Napoli.

«Lo abbiamo medicato e suturato - avverte Giuseppe Fedele chirurgo d'urgenza di grande esperienza di turno in ospedale - purtroppo uno dei fendenti lo ha colpito al mediastino, ossia la cavità posta tra i due polmoni in cui sono situati il cuore e il pericardio che lo avvolge. Si è pertanto prodotto quello che tecnicamente si chiama “pneumomediastino”, ossia l'entrata dell'aria in questa cavità in cui invece il cuore dovrebbe lavorare sottovuoto. Una situazione più grave del pneumotorace che a sua volta inficia il polmone quando è colpito, in quanto in questo caso ad essere in difficoltà è il cuore».

Il ragazzino, stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso, e dunque in pericolo di vita, con un autoambulanza rianimativa, all'ospedale Santobono dove è stato accolto in pronto soccorso prima del ricovero in rianimazione. Da quanto si apprende il ragazzo è stato intubato e la prognosi è riservata. «Siamo tutti choccati - aggiunge il dottor Fedele - negli ultimi anni abbiamo visto scendere sempre più l'età di ragazzi accoltellati soprattutto nei fine settimana ma raramente abbiamo visto lesioni così gravi in ragazzi poco più che bambini che si aggirano per le strade armati di coltelli in una dimensione di presunto divertimento pronti allo scontro anche senza particolari motivi. Come mio solito ho subito allertato le forze dell'ordine anche se in questo caso l'aspetto clinico è la preoccupazione premjnente. Il pensiero da padre è quello di salvare la vita a questo ragazzo. Al Pellegrini non siamo attrezzati per i casi pediatrici e per questo lo abbiamo trasferito ai colleghi del Santobono. Certo che una riflessione su quanto accade nelle strade di Napoli il sabato sera e nei week end va fatta a tutti i livelli. Famiglie, scuola e istituzioni hanno il dovere di interrogarsi su cosa fare per frenare questa che ha assunto i contorni di una vera e propja emergenza sociale. Un'escalation preoccupante».

In termini generali secondo i dati del Pellegrini - il pronto soccorso guidato da Eugenio Bellinfante è l'approdo più frequente - i reati di cui sono più spesso vittima i minori sono i furti e le lesioni dolose, sia nella fascia 0-13 che in quella 14-17. Questi ultimi, i minori adolescenti, sono spesso vittima anche di rapine e minacce. Mentre tra i più piccoli, dopo le minacce, sono più frequenti le violenze sessuali.