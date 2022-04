Napoli, sangue a piazza Trieste e Trento: ragazzino accoltellato cinque volte, in prognosi riservata

Notte di Pasqua di follia tra ragazzini a Napoli. Alle ore 23 un quattordicenne nato a Napoli mentre si recava dalla Galleria Umberto I in via San Carlo, è stato raggiunto da alcuni giovani che lo hanno accoltellato cinque volte con un coltellino alla gamba destra, salvo poi accoltellarlo anche alla schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ascoltati coetanei della vittima e acquisite diverse immagini dalle telecamere presenti in zona.

Accertamenti in corso presso Ospedale dei Pellegrini per verificare che colpo al costato non abbia causato danni: attualmente è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il ragazzino ha avuto anche un trauma cranico, forse causato dalla caduta.

