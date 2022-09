Napoli, ragazzino con il coltello: controlli nelle strade della movida

Posillipo, in via Tito Lucrezio Caro, fermati due giovani a bordo di un ciclomotore: il passeggero, identificato per un 13enne napoletano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di circa 8 centimetri. I due giovani sono stati affidati ai genitori, mentre il coltello è stato sequestrato. Predisposti, inoltre, dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività di controllo i poliziotti sono stati anche nelle strade della movida. In via Chiaia, in via Toledo, in via dei Mille, in piazza dei Martiri e in piazza San Pasquale: identificate 14 persone, accertamenti in 4 esercizi commerciali, di cui 2 sanzionati per emissione di musica e suoni all’esterno dei locali in violazione della medesima ordinanza.



Infine, gli agenti del commissariato Vomero a San Martino sono stati in piazza Vanvitelli, in piazza Medaglie D’Oro, in via Giordano, in via Scarlatti e in via Falcone e hanno identificato 52 persone, di cui 4 con precedenti di polizia. Cntrollati 14 veicoli, contestati 31 violazioni del codice della strada per divieto di sosta e mancata copertura assicurativa e rimossi 20 veicoli in sosta vietata.

Non solo. Controlli anche da parte della polizia municipale. In piazza Vittoria e in piazza Sannazzaro, dove hanno identificato 40 persone, di cui 15 con precedenti di polizia. Controllati 23 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo, 7 sottoposti a fermo amministrativo; mentre 2 sono stati sequestrati ai fini della confisca. In più, sono state contestate violazioni del codice della strada per guida senza patente, guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, inosservanza della modalità di guida dei motocicli e per guida di veicolo estero non registrato al Reve.