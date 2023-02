Napoli, ragazzino imbratta le statue in piazza del Plebiscito: bloccato

Bloccato un ragazzino sorpreso con bombolette spray a imbrattare le statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I in piazza del Plebiscito. Fermato e affidato un genitore dai vigili urbani impegnati nel controllo del territorio a Napoli, anche nella prevenzione del commercio ambulante e nel contrasto alle violazioni al codice della strada. Venticinque i verbali per sosta irregolare e assenza di copertura assicurativa elevati, ritirato un tesserino invalidi utilizzato in modo difforme alle previsioni di legge, sequestrati due veicoli e rimosse 10 autovetture.