Napoli, diciassettenne denunciato a Piscinola: ​era armato di coltello

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato, in via Janfolla a Piscinola, un giovane trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 10 cm.

Pertanto, un 17enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere ed è stato affidato ai genitori.