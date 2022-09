Napoli, ragazzo accoltellato nella notte delle elezioni

Ancora sangue a Napoli. Nella notte elettorale, in piazza Carlo III, i poliziotti assieme al personale del 118 sono intervenuti per soccorrere un giovane accoltellato. Trasportato all'ospedale dei Pellegrini, lui ha raccontato di aver avuto una discussione per futili motivi con un altro ragazzo che lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi a bordo di un’auto.

Gli agenti, grazie alle informazioni raccolte, hanno rintracciato l’aggressore, un 20enne napoletano, fermato in salita Sant’Antonio a Tarsia e denunciato per lesioni personali aggravate.