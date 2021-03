Napoli, ragazzo affetto da malattia rara senza cure. La madre: «Farmaci salvavita negati»

Mentre tra i soggetti fragili cresce l’attesa per l’agognato vaccino contro il Covid- 19, c’è ancora chi invece combatte per ricevere le cure quotidiane che gli spetterebbero. E’ il caso di Filippo Vottiero, un bambino farfalla di Napoli definito così per la fragilità e la delicatezza della sua pelle, affetto fin dalla nascita da epidermolisi bollosa, malattia rara che provoca ampie lesioni sul corpo e colpisce l’epidermide con piaghe, lesioni e vesciche. Oggi Filippo è un ragazzo di 28 anni che oltre a lottare per la vita, ogni giorno è costretto a rivendicare il suo diritto a ricevere i farmaci dal costo elevatissimo indispensabili per le sue terapie. Diritto riconosciuto, a lui così come a tanti altri malati, dal decreto ministeriale n.279 del lontano 2001, che istituisce una rete nazionale delle malattie rare per la prevenzione e il monitoraggio, ma soprattutto garantisce l’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie necessarie alle cure. Negli ultimi sei anni, però, il ragazzo farfalla e la sua famiglia hanno trovato sulla propria strada molti ostacoli nell’ottenere l’erogazione dei medicinali e dispositivi farmaceutici che per Filippo costituiscono un salvavita.

APPROFONDIMENTI I FUNERALI L'addio a Rossella, la ragazza affetta da una rara malattia nel... L'INIZIATIVA Fondazione Telethon, finanziato progetto di ricerca del Ceinge sulle... IL LUTTO Morta Rossella Passero, la ragazza di Marano affetta da una malattia...

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, l'accusa: «Per mio suocero niente farmaci salvavita, l'hanno lasciato morire su una barella»

«Mio figlio è da un mese senza bendaggio, questi ragazzi non possono stare senza cambiarlo perché per loro è fonte di vita, è l’unica salvezza per questi soggetti. La loro è una malattia che richiede una costante igienizzazione per non incorrere in infezioni – racconta la mamma del giovane, Filomena Savarese – E’ a letto e sta male fisicamente e psicologicamente, e non può neanche essere ricoverato perché con le difese immunitarie basse il rischio di contrarre il Covid è alto». La donna denuncia di aver consegnato lo scorso 2 febbraio al Distretto 27 dell’Asl Napoli 1 la documentazione ricevuta dall’ Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, dove Filippo è in cura, che attesta la richiesta di erogazione dei farmaci. Una procedura sempre espletata, non senza difficoltà, negli ultimi 28 anni. «Da allora non abbiamo ricevuto nulla. Dall’ Asl ci dicono che la motivazione è che non ci sono i soldi, e tutti si rifiutano di dare altre spiegazioni in un continuo scaricabarile di responsabilità». Un diniego, stando alla ricostruzione della donna, vissuto dall’intera famiglia come la negazione di un diritto garantito e una sentenza sulla vita di Filippo. «Io so solo che mio figlio è scoperto e loro lo stanno uccidendo. Il costo dei farmaci è di 30 - 40mila euro. Se lo Stato dà i soldi per questi malati alle regioni, una volta nelle loro mani dove vanno a finire?», si domanda con amarezza la madre.

Nonostante la stanchezza Filomena non demorde, e senza risposte in tempi stretti minaccia di adire le vie legali. «Noi viviamo il nostro dolore con dignità e loro ci portano a questo. Questa volta è una battaglia per tutti i malati che già portano una croce, perché non è normale togliere loro un diritto – continua – i miei avvocati hanno già inviato all’Asl una diffida e sono pronta ad andare in tribunale perché si sappia cosa stanno facendo le autorità competenti che dovrebbero tutelarci per legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA