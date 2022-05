Napoli: fermo al semaforo della galleria Vittoria, ​20enne picchiato e accoltellato

Un 20enne di Melito, Costantino Napolitano, è stato curato questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per una ferita alla gamba destra. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, Napolitano era alla guida della sua auto, fermo al semaforo di via Acton all'ingresso della Galleria Vittoria, quando alcune persone avrebbero spalancato la portiera dell'auto e lo avrebbero picchiato e accoltellato alla gamba destra, per poi fuggire. Il 20enne è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Napoli Chiaia per chiarire dinamica e motivazioni dell'accaduto.

