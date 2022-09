Napoli, ragazzo rapinato del telefono fa arrestare i due banditi dai Falchi

In largo Banchi Nuovi a Napoli un giovane viene rapinato del telefono, mentre è in compagnia di alcuni amici. A prenderglielo due malviventi che prima gli propongono di acquistare droga, ma uno dei due banditi viene inseguito e bloccato dalla stessa vittima che si rivolge ai Falchi.

Gli operatori della Squadra mobile, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, rintracciano e fermano i due in piazzetta Nilo.V.E. Il 31enne napoletano con precedenti di polizia viene arrestato per rapina impropria; il complice, 17enne napoletano, denunciato per lo stesso reato.