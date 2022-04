Napoli, pestaggio davanti a un locale ​di Coroglio: 24enne in ospedale

Un 24enne di Pianura si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli con il volto tumefatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli. Secondo una sommaria ricostruzione ancora da verificare il giovane sarebbe stato pestato da alcuni ragazzi davanti ad un locale in via Coroglio. Non sono chiare le motivazioni. Il 24enne è tuttora ricoverato, in osservazione per un trauma cranico. Non è in pericolo di vita Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica.