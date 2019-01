Napoli, Forcella si mobilita dopo il raid in pizzeria: «Combattiamo la camorra»

Domenica 6 Gennaio 2019, 19:35

Ancora spari contro una pizzeria a Forcella ed è già la seconda volta nel nuovo anno. Questa volta la camorra ha messo nel mirino la pizzeria «Terra Mia», in via Carminiello ai Mannesi. «Sono bastati questi quattro colpi di pistola - reclama in una nota il Comitato Rinascita di Forcella - a interrompere la magia del Natale e riportarci con i piedi per terra».«Nelle realtà di una battaglia ancora tutta da vincere – continua la nota - c’è la Napoli delle Universiadi, del turismo, dei successi cinematografici. E una Napoli che è ai margini e non trova altro modo per affermarsi se non a colpi di pistola». Per i residenti è necessario non arrendersi, serve un impegno condiviso tra Stato e cittadini. I membri del Comitato Rinascita di Forcella lanciano perciò il loro appello: «Quattro le persone che potrebbero dare un bel segnale mangiando assieme una pizza da Mario per guardarsi negli occhi e caricarsi sulle spalle questo territorio: il sindaco, il questore, il prefetto, il presidente della Municipalità». E conclude: «Abbattiamo questo muro insopportabile che divide i buoni dai cattivi e diamo un segnale positivo al quartiere».