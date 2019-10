Napoli, raid nel circolo della polizia intitolato a una vittima di camorra

Raid l'altra notte nel circolo dell’Associazione Polizia di stato in via Manthoné all’Arenaccia. Nel bene confiscato alla criminalità e intitolato a Giuseppe Riccio, pizzaiolo ucciso dalla camorra, si svolgono attività sportive e teatrali per 150 minori dai 5 ai 13 anni. Una missione che i soci svolgono a titolo gratuito nelle ore pomeridiane. Ecco perché quanto accaduto lascia l’amaro in bocca a Francesco Norelli, presidente dell’associazione: «Siamo alla frutta, finanche le persone che abitano lì intorno ci hanno detto “ma come toccano pure una sede della polizia?”. Onestamente non sappiamo cosa cercassero, perché hanno portato via cose di poco valore, però per noi e i nostri ragazzi sono importanti. Facciamo tanti sacrifici per portare avanti le attività, senza nessun aiuto. E tra noi non ci sono solo poliziotti, ma anche impiegati ministeriali, ingegneri, bancari, cantanti lirici».



Ignoti sono entrati di notte nella struttura e hanno vandalizzato i locali a pianterreno e ai piani superiori, rubando altoparlanti, borse di pelle, pinne e una cassetta con poche decine di euro destinate alle bibite per i bambini. Inaugurato nel 2015, il bene confiscato fu dedicato alla memoria del giovane pizzaiolo Giuseppe Riccio, ucciso dalla camorra il 17 dicembre 2005. Oggi l'immobile (un piano terra e due piani superiori per complessivi 363 metri quadrati) è un punto di riferimento per i bambini del territorio, «ma anche per i soci e le loro famiglie - dice Norelli - però vorremmo fare ancora di più. Oltre al laboratorio teatrale e alle arti marziali nella palestra ci piacerebbe aprire la sede come spazio espositivo per mostre di pittura, fotografia, presentazioni di libri ed eventi. In passato abbiamo realizzato progetti finanziati dal Coni per i ragazzi più bisognosi. Sarebbe bello poter offrire anche un campo di calcio ai nostri bambini, che chiaramente alle arti marziali preferiscono il pallone, ma la struttura purtroppo non lo consente», conclude.