Napoli, raid e colpi di pistola nel pub Mistral: picchiato un 17enne

Lunedì 30 Aprile 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 07:15

Coltelli, pistole e sangue. L'ultimo flash che immortala le notti violente di Napoli è un'istantanea che va vista in controluce. Nella città che brulica di delinquenti, di pregiudicati che si sentono intoccabili, di piccoli e grandi criminali, ecco arrivare l'ultimo bilancio di un fine settimana drammatico.Per chi scrive ogni giorno e racconta la cronaca nera diventa sempre più difficile trovare le parole, gli aggettivi giusti. Napoli è una caldaia che ribolle di illegalità.Pianura. Il pub «Mistral» è una delle tante eccellenze dimenticate, una sorta di miracolo realizzato in terra non sul lungomare popolato dai turisti, ma nel quartiere di Pianura. Sempre affollato di gente, soprattutto nel fine settimana, e forte del suo titolo di «eccellenza» tributato nientemeno che dal popolo di Tripadvisor, due sere fa si è trasformato nell'epicentro di una paura che scivola rapida, esattamente come i brividi che scorrono lungo la schiena delle tante persone oneste e perbene residenti nel quartiere della periferia occidentale della città. Poco prima della mezzanotte ecco comparire i demòni.Tutti giovani, gli aggressori: gentaglia che liberamente sciama in lungo e in largo ogni giorno che il buon Dio manda in terra, trovando campo libero senza che almeno ci sia una pattuglia - una - delle forze dell'ordine riesca a fermarle. Sensazione di angoscia che aumenta se si pena poi che i servizi di controllo ci sono e vengono sapientemente dislocati.