Martedì 15 Maggio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 14:49

Alfredo Mazzei che ha rilevato il 50 per cento della libreria Colonnese di Napoli, ha pubblicato su Facebook alcune immagini che ritraggono un furto nel locale. «Stamani la libreria Colonnese di Via San Biagio dei Librai ci è apparsa così, Visitata dai ladri... Non ci fermerete» ha scritto il commercialista rappresentante del Pd. «Vi combatteremo con maggior convinzione con la penna ed un libro, e con la gioia di vivere e sorridere».