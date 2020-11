Studio medico saccheggiato dai ladri, a Napoli, che hanno rubato computer e ricettari. Il raid predatorio è avvenuto nei locali dove quattro medici di famiglia esercitano la professione e ricevono i pazienti, in piazza Carità, a pochi passi dalla caserma Pastrengo, sede del comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

«Hanno rubato 5 computer e probabilmente i ricettari ma sono in corso gli accertamenti per individuare tutto il materiale sottratto» spiega Mariano Zampa, uno dei dottori coinvolti. «I locali sono stati messi a soqquadro e abbiamo scoperto che dietro un mobile è stata forzata con una fiamma ossidrica, una cassaforte di cui ignoravano l'esistenza» prosegue il medico che puntualizza come «non ci siano segni di effrazione sulla porta di ingresso».

Lo studio medico è ora al setaccio dei carabinieri e della sezione scientifica per il rilievo di tracce e impronte ma il danno causato ai professionisti non è solo di natura materiale. «Ci hanno sottratto il data base di tutti i nostri pazienti del quale per fortuna abbiamo in passato fatto dei back up che dovremo recuperare- spiega Zampa- ma oggi non abbiamo possibilità di visitare o eseguire visite e questo è un danno notevole soprattutto ora che le necessità di assistenza sono aumentare per l' emergenza sanitaria in corso».

Il raid ha scatenato l'indignazione dei medici ma anche il loro stupore. «Ci chiediamo come abbiano potuto fare a saccheggiare lo studio nella fascia oraria del coprifuoco e in una palazzina di fianco ai carabinieri» tuonano i professionisti.

