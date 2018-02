Martedì 27 Febbraio 2018, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soltanto gli spiccioli del distributore. Non hanno preso altro i ladri che, nella notte scorsa, si sono intrufolati nell’istituto comprensivo Amedeo Maiuri di via Vincenzo Mosca, all’Arenella. Per entrare hanno scassinato una delle finestre del primo piano. Nell’istituto è presente un sistema di allarme, che però non avrebbe rilevato intrusioni. Sul posto, dopo la scoperta del furto, gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interna. I ladri, stando ai primi rilievi, non avrebbero forzato le porte degli uffici amministrativi e dei laboratori, limitandosi a danneggiare un distributore automatico per portare via la gettoniera.