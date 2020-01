© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a quattro anni fa era ancora fruibile al pubblico. L’ultimo evento era stato organizzato dalle associazioni poco più di un anno fa, seppure le condizioni della struttura non fossero delle migliori. Ma oggi il parco del Principe in via Comunale Santacroce a San Pietro a Patierno è completamente abbandonato. E a gettare benzina sul fuoco ci hanno pensato i vandali, che nei giorni di Capodanno hanno completato l’opera di devastazione. Costruito nel post terremoto del 1980, il parco è oggi uno spazio pubblico di oltre 5mila metri quadrati negato ai bambini e agli anziani, principali fruitori di una delle poche aree verdi del quartiere.A farsi portavoce delle istanze dei residenti è il capogruppo di Napoli popolare alla VII Municipalità, Giuseppe Grazioso: «Da quando si è insediata l’amministrazione Moschetti, nulla è stato fatto per questa parte del quartiere, l’amministrazione è completamente assente. Nonostante le numerose richieste di interventi, ma le scuse non sono mancate, addossando la colpa ai pochi giardinieri in carico alla Municipalità. Intanto - prosegue il consigliere - negli altri quartieri del nostro territorio gli interventi venivano eseguiti. Purtroppo l’abbandono di queste aree ha fatto sì che bande di ragazzini peggiorassero lo stato dei luoghi. Oggi veramente diventa difficilissimo, ormai giardinieri a carico della Municipalità credo non ve ne siano più. Bisogna solo confidare in interventi a livello centrale. Mi batterò - conclude Grazioso -affinché queste aree vengano recuperate e restituite alla cittadinanza», poi la provocazione: «A costo di farlo io personalmente». Alle critiche risponde il presidente della VII Municipalità Maurizio Moschetti: «Il consigliere Grazioso sa bene infatti che non abbiamo più giardinieri. Dirò di più: per 65mila di parchi su tutto il territorio municipale abbiamo un solo giardiniere over 65, mentre prima ne avevamo quattro». «Ho affrontato più volte la questione col Comune - rimarca il presidente del settimo parlamentino - purtroppo il problema è la manutenzione che non si effettua perché manca il personale, che spetta all’amministrazione centrale assumere. Importante informare i cittadini che la Municipalità non ha capacità giuridica né autonomia finanziaria per assumere nuovi giardinieri. Questo, è bene si sappia, tocca al Comune», conclude Moschetti. Intanto c’è qualche privato cittadino che nel quartiere chiede di poter avere in affidamento sia il parco del Principe sia l’area attrezzata adiacente la sede della Protezione civile, anch’essa completamente abbandonata per creare magari un parcheggio.