Napoli, ancora raid a piazza Trieste e Trento: ruba l'incasso di un bar, inseguito e preso

​Ruba all'interno di un bar ma viene inseguito e preso dai poliziotti. È successo la scorsa notte a Napoli, dove un 41enne è stato arrestato per aver perpetrato un furto in un bar di piazza Trieste e Trento, nel centro cittadino, a ridosso di piazza del Plebiscito.

I poliziotti sono stati allertati dalle urla di alcuni passanti che hanno indicato loro il rapinatore in fuga. Gli agenti lo hanno raggiunto in via Nardones e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso dell'incasso pari a 818 euro.

Il 41enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La refurtiva è stata restituita al gestore dell'esercizio commerciale.