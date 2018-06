Mercoledì 6 Giugno 2018, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 23:45

Raid dei ladri, la notte scorsa, nella scuola materna «I Rondinotti» di via Luigi Rizzo, a Cavalleggeri. I criminali sono entrati scassinando una finestra. Non hanno trovato oggetti di valore, così si sono limitati a portare via bibite e spiccioli dal distributore automatico che si trova all’ingresso. Il furto è stato scoperto al mattino dal personale didattico, che ha denunciato l’irruzione notturna alla Polizia di Stato.