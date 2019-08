Venerdì 23 Agosto 2019, 12:18

È accusato di furto aggravato e violenza e resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale Fedor Ivanovic Kakashkihn, l'ucraino di 32 anni, senza una fissa dimora in Italia, arrestato dai carabinieri di Poggioreale con l'accusa di avere rubato un estintore dagli uffici della ragioneria di Stato del ministero Economia e Finanze.I militari di pattuglia al Centro direzionale sono stati inviati sul posto dalla centrale operativa dopo la segnalazione di una guardia giurata al 112: concitato l'arresto dell'uomo che, per evitare le manette, ha colpito un militare con un pugno. Kakashkihn è ora in attesa del giudizio direttissimo.