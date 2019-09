Napoli, raid vandalico al Loreto Mare: rubati anche registri, timbri e referti

Lunedì 23 Settembre 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 13:07

Raid all'ospedale Loreto Mare dove ignoti hanno vandalizzato uno degli ambulatori del presidio. La scoperta è avvenuta, ieri sera verso le ore 22, quando una guardia giurata di turno, ha notato che la sala dedicata all' ortopedia era stata vandalizzato.Non solo, durante la perlustrazione il vigilantes si è reso conto che nell'ambulatorio messo sotto sopra mancavano registri timbri e referti. Sulla vicenda, la direzione generale dell'Asl Napoli 1 ha avviato indagini interne al presidio e richiesto una relazione dettagliata sull'accaduto.«La guardiania si è rivelata ancora una volta fondamentale - ha commentato il presidente dell' Associazione Nazionale Guardie Giurate Giuseppe Alviti - aggressioni e vandalismo sono ormai un fenomeni di rilevanza nazionale, sarebbe ora di far conoscere quali interventi il governo centrale intende mettere in campo per arginare questa odiosa situazione»