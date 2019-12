Napoli violenta, 32enne accoltellato vicino al Duomo: «Volevano rapinarmi»

Un 32enne napoletano è stato picchiato e accoltellato mentre si trovava in Largo Donnaregina, a ridosso di via Duomo. L'uomo che ha riferito di un tentativo di rapina, è stato soccorso dall'ambulanza della postazione Ascalesi poco dopo le 8 di questa mattina ed è stato trasportato all'ospedale Loreto Mare.

LEGGI ANCHE Polizze auto fasulle dal finto agente, l'indagine si allarga: centinaia di truffati

Durante la prima assistenza, prestata nel pronto soccorso del presidio in via Vespucci, i sanitari hanno medicato la schiena. I fendenti inflitti contro la schiena del 32enne, infatti, gli hanno provocato ferite lacero contuse per le quali, i medici stanno accertando la gravità e le possibili lesioni agli organi interni.

Ultimo aggiornamento: 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA